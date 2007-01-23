Купил или построил квартиру - вернут налоги

По такому принципу теперь действует новая редакция налогового кодекса. Правда, коснется она лишь тех, кто в 2006 состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Начиная с этого года вернуть налоговые вычеты смогут белорусы, которые тратили деньги на покупку жилья, долевое или индивидуальное строительство. Такие выплаты положены и тем, кто уже купил квартиру, и сейчас выплачивает за нее кредит. Этим правом в Минске уже воспользовались более 7 тысяч человек. Срок подачи документов в инспеции - 3 года. Деньги возвращают в течение 5 рабочих дней.