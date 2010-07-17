Куда уходит белорусская ягодная валюта?

Другое «черное золото» Беларуси уплывает в другие страны. Сейчас в самом разгаре сезон заготовки черники. Большая ее часть идет за границу. То, что наша ягода за рубежом пользуется успехом – это, несомненно, плюс. Минус в том, что она возвращается к нам – в виде лекарственных препаратов и фруктовых наполнителей. И стоят они на порядок выше.

С самого утра деревня Великая Гута словно вымирает. Все от мала до велика отправляются в лес за ягодами. Сбор черники — дело хлопотное, вдобавок рой комаров. Но сельчане давно просчитали: черная ягода — выгодное дело. Бабу Маню в деревне называют ягодной рекордсменкой. С начала сезона она уже сдала более 200 килограммов ягод.

В этом году в лесу черники немного, потому и цена на нее растет. Еще неделю назад в приемных пунктах давали 5 200 рублей за килограмм, сегодня уже больше 6 тысяч. Причем, большая часть белорусской ягоды идет за границу.

Возьмем, к примеру, один из самых ягодных районов Брестской области – Ивацевичский. В прошлом году здесь заготовили 200 тонн ягод. 180 из них отправили на экспорт. И только 20 осталось в Беларуси. Это уйдет на нужды медицины и на переработку: пюре и заморозку.

Таисия Куис, директор филиала кооперативного заготовительного предприятия Ивацевичского районного потребительского общества:

Экспорт идет на Литву, на Польшу, Австрию. Каждый хочет заработать больше.

Александр уже несколько лет подряд занимается заготовкой ягод от местного населения. Говорит, то, что наша ягода за кордоном успехом пользуется – это, несомненно, плюс. Но сначала нужно было бы себя витаминным продуктом обеспечить. Ведь из-за кордона черника к нам возвращается в виде лекарственных препаратов и добавок. К примеру, черничные наполнители закупает молочная и кондитерская промышленность. Правда, цена их уже другая.

Александр Березин, фермер:

Нам не помешало бы строительство завода в Беларуси, который бы перерабатывал бы это сырье и поставлял на наш рынок, и на внешние рынки в качестве готовой продукции. Пока мы проигрываем: мы поставляем сырье, а приобретаем продукцию и переплачиваем при этом очень большие деньги.

А вот они российские БАДы, чешский чай. Только с недавних пор у них появились белорусские конкуренты. Но отечественный ассортимент невелик. А ведь медики точно знают: черника — ягода полезная.

Валентина Жук, заместитель заведующего Брестской центральной районной аптеки:

Она является лекарственным растительным сырьем для лечения цинги, желчекаменной болезни, туберкулеза.

То, что белорусские ягоды – это наше отечественное золото, известно испокон веков. Только зарабатывать на нем мы пока не научились.