Куда теперь потекут белорусские молочные реки?

В Грузию начались крупные поставки белорусской молочной продукции. Для отечественных молочников это не только взаимное сотрудничество, но и новый рынок сбыта, шаг необходимый для всей отрасли. Чтобы удержаться на плаву, отечественные молочные предприятия просчитывают новые маршруты поставок.

Период «большого молока». И именно в это время — с мая по июль — поставки сухого молока в Российскую Федерацию временно прекращаются. Такова двусторонняя договоренность. Что же делают в этой ситуации белорусы? Чтобы не утонуть самим в молочных реках, приходится изучать географию по-новому.

Александр Кандрашов, и.о. директора Союза предприятий молочной отрасли Республики Беларусь:

Чем больше рынков сбыта и чем шире география продаж, тем меньше нам смогут диктовать условия наши основные покупатели.

Что касается географии, то молочные реки здесь совершили крутое пике. Кто бы мог подумать, что молоко белорусских буренок будет на столе жителей Алжира, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. Не говоря уже о постоянном партнере Венесуэле, куда в этом году поставят более 10 тысяч тонн молочной продукции.

Открыть перспективные горизонты белорусскому молоку существенно помогли и модернизация, и новый техрегламент. Теперь здесь все по мировому стандарту. Его на этом брестском молочном заводе оценила «на отлично» европейская комиссия. Теперь у молочников есть все возможности, чтобы покорить рынок Запада. На очереди Казахстан, Арабские Эмираты и Алжир.

Надежда Бабкина, заместитель генерального директора по связям с общественностью молочного завода:

Интересно, когда ты видишь огромный рынок, когда ты можешь совершать различные маневры, потому что на каждом рынке складываются свои цены на молочные продукты. А всегда хотелось бы прибыльно и рентабельно поставлять продукцию на экспорт.

У молочных рек, уверены эксперты, впереди большое плавание.

Александр Кандрашов, и.о. директора Союза предприятий молочной отрасли Республики Беларусь:

Для нас перспективен Китай, где потребление молока растет с каждым годом. А климатические и географические условия никогда не позволят произвести им столько молока, сколько им нужно.

Да, и внутренний резерв еще не исчерпан. По статистике за год белорус выпивает чуть более 200 литров молока. Тогда как в Европе этот показатель уверено стремится к четырем сотням.