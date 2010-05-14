Кубанские казаки будут производить белорусские троллейбусы

А.Лукашенко: Я приглашаю наших вьетнамских друзей более активно использовать возможности Беларуси

Беларусь рассчитывает на Вьетнам для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, встречаясь с президентом этой страны. Днем раньше Нгуен Минь Чиет прибыл в страну с официальным визитом.