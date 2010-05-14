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Кубанские казаки будут производить белорусские троллейбусы

14 мая 2010 05:58
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Идея создания совместного предприятия висела в воздухе больше года. Теперь сборке отечественного троллейбуса в Краснодарском депо дан старт.
# Экономика

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