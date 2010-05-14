Кубанские казаки будут производить белорусские троллейбусы

Товарооборот в 120 миллионов долларов – не предел. Об этом заявил сегодня президент Вьетнама на встрече с главой белорусского правительства.
Беларусь рассчитывает на Вьетнам для продвижения на рынки Юго-Восточной Азии. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, встречаясь с президентом этой страны. Днем раньше Нгуен Минь Чиет прибыл в страну с официальным визитом.
Сення перапрацоўшчыкам прадукцыю найвышэйшага гатунку могуць прапанаваць ужо 14 раенаў вобласці.
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