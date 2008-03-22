Кто ответит за интернет-торговлю?

Только половина интернет-магазинов регистрируется официально, тем самым предоставляя покупателю гарантию качества товаров и услуг. Ежегодно в Беларуси открывается 100 виртуальных магазинов. Они экономят на аренде, а потому стоимость их товаров гораздо ниже.



Бывали случаи, когда после первых претензий по качетву товара виртуальная торговая точка, "растворялась" во всемирной паутине.



Самые надежные сделки в интернет-сети заключаются на Белорусской универсальной товарной бирже. В этом году ее филиалы откроются во всех областных городах.



Официально зарегистрировано в Беларуси порядка 700 интернет-магазинов. Они обязаны предоставлять все гарантии и лицензию. К слову, реализация сотовых телефонов, компьютеров, техники продвигается уже не так быстро. Все больше в интернет-паутине торговых площадок, которые продают стройматериалы, товары для детей, автотовары. И надежнее всего такие сделки совершать через биржу.



Белорусская универсальная товарная биржа работает под эгидой Правительства. Лес, металл и сельзозпродукция. Пока только эти товары выставляются на оптовые торги. Есть перспектива создания электронных аукционов. Пока почти все торги ведутся в центральном офисе в Минске. В этом году филиалы Белорусской универсальной товарной биржи откроются во всех областных центрах Беларуси.