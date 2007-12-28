Кто на земле - хозяин?

Сделать процедуру получения или изъятия земельного участка доступной, простой и оперативной позволит новый Указ Президента. Новый документ собрал воедино и заменил все восемь предыдущих. Исполнительные власти на местах теперь наделены полномочиями изымать и предоставлять землю. Вместе с тем, их ответственность за необоснованный отказ ужесточается. Отныне власти обязаны информировать население о свободных наделах посредством СМИ и открытых аукционов. Новый документ существенно упрощает процедуру и сокращает сроки получения участка.



Общие правила, кому и на каких условиях предоставлять землю, остались прежними. Жителям Минска, столичного региона и областных центров при желании приобрести землю - аукциона не избежать. Те, кто постоянно проживают в населенном пункте, работают там и состоят в очереди на улучшение жилищных условий, смогут без торгов получить участок не только для строительства жилья.



У приобретших землю через аукцион свое преимущество: граждане смогут отчуждать участки даже при отсутствии на них построек. Кроме того, аукцион - гарантия "прозрачности" сделки. Землей больше не будут торговать "из-под полы" за взятки. А торги за владение землей совсем не означают, что цены на недвижимость возрастут.

