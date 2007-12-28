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Кто на земле - хозяин?

28 декабря 2007 18:12
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Сделать процедуру получения или изъятия земельного участка доступной, простой и оперативной позволит новый Указ Президента. Новый документ собрал воедино и заменил все восемь предыдущих. Исполнительные власти на местах теперь наделены полномочиями изымать и предоставлять землю. Вместе с тем, их ответственность за необоснованный отказ ужесточается. Отныне власти обязаны информировать население о свободных наделах посредством СМИ и открытых аукционов. Новый документ существенно упрощает процедуру и сокращает сроки получения участка.

Общие правила,  кому и  на каких условиях предоставлять землю, остались  прежними.  Жителям  Минска, столичного региона и областных центров  при желании приобрести землю - аукциона не избежать. Те, кто постоянно проживают  в населенном пункте, работают там и состоят в очереди на улучшение жилищных условий,  смогут без торгов получить участок не только для строительства жилья. 

У приобретших землю через аукцион свое преимущество:  граждане смогут отчуждать  участки даже при отсутствии на них построек.  Кроме того, аукцион - гарантия "прозрачности" сделки.   Землей больше не будут торговать "из-под полы" за взятки.  А торги за владение землей совсем не означают, что цены на недвижимость возрастут.
# Экономика

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