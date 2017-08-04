Кто на два дня позже посеял, тот и урожай меньше получил: массовую уборку рапса завершили в Минской области

Новости Беларуси. В поле – за рекордами. В Минской области завершилась массовая уборка рапса. Пожали культуру и в Молодчненском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2017 году из-за холодной весны жатва началась на неделю позже, но это не помешало хлеборобам достичь хорошего результата. Так, в сельхозпредприятии «Хажево-агро» в 2017 году впервые намолотили более 1000 тонн черного зерна.