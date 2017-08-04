Кто на два дня позже посеял, тот и урожай меньше получил: массовую уборку рапса завершили в Минской области
Новости Беларуси. В поле – за рекордами. В Минской области завершилась массовая уборка рапса. Пожали культуру и в Молодчненском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2017 году из-за холодной весны жатва началась на неделю позже, но это не помешало хлеборобам достичь хорошего результата. Так, в сельхозпредприятии «Хажево-агро» в 2017 году впервые намолотили более 1000 тонн черного зерна.
Владимир Гнилозуб, директор сельхозпредприятия «Хажевоагро-2009» Молодечненского района:
Рапс радует, хотя было много катаклизмов. Особенно заморозки весенние очень сильно повредили, но на все есть человек, с его интеллектом, технологиями. Поэтому мы вытянули. Это скурпулёзное соблюдение всех технологических моментов. И, как любое дело, надо делать с душой, выращивать рапс в том числе.
Александра Харук, начальник отдела растениеводства Управления сельского хозяйства Молодечненского райсполкома:
Каждый погожий день, час надо убирать, чтобы не было простоя. Тем более, надо заботиться о будущем урожае. Мы сами убедились, кто на два дня позже посеял, тот и урожай меньше получает. А кто вовремя посеял, и, как мы говорим, рапс полечил, защитил, получил хороший урожай.
Теперь хлеборобы Молодечненский района приступили к жатве озимой пшеницы. На очереди тритикале. Жатва здесь предполагают завершить через две недели.