Кто будет создавать мирный атом?

Беларусь готовит конкурсное задание для проведения тендера на строительство АЭС. Конкурс будет открытым и международным. Организации-участницы представят свои предложения и варианты по возведению станции, после чего определят победителя. В республике уже создана рабочая группа, которая занимается организацией тендера. Научных работников и энергетиков также интересует и кадровый вопрос. Для работы на белорусской АЭС будут приглашены российские специалисты. Однако решено готовить и свои квалифицированные кадры.