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Кто будет создавать мирный атом?

13 ноября 2007 14:41
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Беларусь готовит конкурсное задание для проведения тендера на строительство АЭС. Конкурс будет открытым и международным. Организации-участницы представят свои предложения и варианты по возведению станции, после чего определят победителя. В республике уже создана рабочая группа, которая занимается организацией тендера. Научных работников и энергетиков также интересует и кадровый вопрос. Для работы на белорусской АЭС будут приглашены российские специалисты. Однако решено готовить и свои квалифицированные кадры.
# Экономика

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