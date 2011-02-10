Крупнейший европейский банк «Дойче Банк» реализовал в Беларуси совместный проект

Контракты инвест-форума в немецком Франкфурте-на-Майне с бумаги переходят в практическую плоскость. Тогда наша делегация привезла домой 22 соглашения. А 10 февраля в Минске объявлено о создании совместной компании по привлечению инвестиций, размещению евро-бондов и оказанию консультационных услуг.

Три миллиарда долларов – в такую сумму оценивается пакет соглашений, которые привезли белорусы из Франкфурта-на-Майне. Договоренности недолго оставались на бумаге. И сегодня одна из бизнес цепочек «контакты – контракты – дивиденды» приобрела законченный вид.

«Дойче Банк» работает в Беларуси уже 20 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Крупнейшая в Европе финансовая структура уже стала своеобразным «проводником» наших инвестиций. На белорусский рынок изначально привлекла выгодная география, которая теперь расширилась в сотни раз с запуском Таможенного союза.

Для прагматичных немцев экономика превыше всего, поэтому нарушить сроки по новому контракту, а значит, потерять деньги, было недопустимо.

Йерг Бонгартц, председатель правления ООО «Дойче Банк»:

Мы всегда смотрим как рынки развиваются – это для нас прежде всего. Мы – банк, который имеет возможность привлечь инвесторов.

До сих пор мы видели хорошие возможности заниматься этими операциями. И видим их в будущем.

Василий Матюшевский, председатель правления банка (Беларусь):

Мы готовы приступить к реализации наших планов на белорусской территории. То есть, начать предоставлять спектр инвестиционных и банковских услуг с локацией в Минске.

Минский офис будет работать «на инвестора». Планируют консультировать от начального вклада вплоть до приватизации. А это, как известно, самый затратный и ответственный пункт для вкладчика. Поэтому денежные потоки обещают быть серьезными. Смогут пользоваться услугами кредитования и наши предприятия. Только выгоду придется хорошо просчитывать.

Минэкономики и вовсе рекомендовало искать более дешевые способы привлечения капитала, чем банковский кредит. А значит, искать плюсы в активной работе с прямыми инвесторами. Условия для их работы в Беларуси уже высоко ценятся зарубежными компаниями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сказался курс Правительства на упрощение экономических отношений и правовую защиту иностранных вкладчиков.

Елена Андреева, старший юрист юридической фирмы (Великобритания):

Мы работали по первоначальному размещению облигаций в Министерстве финансов Республики Беларусь. И для нас это очень интересный проект, и мы считаем, что Беларусь – это очень перспективный рынок.

Николай Снопков, Министр экономики Республики Беларусь:

Амбициозные планы по привлечению прямых иностранных инвестиций в наступившей пятилетке диктуют необходимость конструктивного, постоянного, и я бы даже сказал, агрессивного диалога со стороны белорусских предприятий с иностранными партнерами в этом направлении.

Все эти идеи и события 10 февраля объединил Белорусский саммит рынков капитала, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Он собрал представителей крупнейших мировых корпораций, которые готовы отметили главное качество белорусской экономики – предсказуемость. А это сейчас и есть главный критерий для инвестора.