Крупнейшие инвестиционные проекты в Беларуси

Первая партия промышленной продукции одного из заводов по производству автомобилей вышла только в январе, а заказчики уже выстраиваются в очередь.

«От идеи до воплощения в жизнь» — главный слоган этого предприятия. Уникальнее его в республике нет. Здесь установлен третий в мире станок, который за 8 часов производит 32 крыши для авто!

Для европейских дизайнеров уже давно стало нормой проведения часов своего рабочего времени не только за монитором, но и на самом производстве. Все начинается с линии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Деревяго, директор совместного предприятия:

В инвестиционный проект на сегодня вложено 2,5 миллиона евро. Первый этап — приобретение оборудования, в него вложено 1 млн 600 тысяч евро, а это порядка 60% инвестиций.

Следующий этап — установка оборудования — оно самое прогрессивное в мире.

Прежде чем заключить контракт с белорусским партнером, Ульрих Крамер, инвестор из Германии, организовал в Европе производство деталей для интерьеров автомобилей «Ламборджини» и «Ауди». Партнерство с нашей компанией началось со встречи, которая стала не случайной.

Ульрих Крамер, инвестор (Германия):

Первая встреча с белорусскими партнерами у меня состоялась на выставке машин, где были представлены в том числе и наши образцы. После этого мы решили создать этот проект и перенести все эти новейшие технологии к вам, в Беларусь.

На этом мини-заводе все доведено до автоматизма. Парадом современной техники командует несколько человек. Всю работу выполняют машины. С точностью до миллиметра.

Таких станков в мире единицы. 800 тысяч евро того стоят. Большие деньги, вложенные с большим умом, всегда дают прибыль.

Анатолий Деревяго:

За один заход делается низ и верх крыши. Внутри сразу вырезаются каналы для установки воздуховодов и фильтров. Есть места для креплений всех навесных устройств, под газовые упоры и для крепления люков.

Промышленная техника — это только начало. Городские власти открыли двери для инвестиций, и немецкий миллионер с радостью этим воспользовался. Визиты в большой город стали все чаще, а планов — все больше!

Ульрих Крамер:

Этот визит у меня уже пятый по счету. В этот раз я приехал, чтобы завершить установку оборудования. Планируется пуск новой установки с получением детали для интерьера. Сначала это будут тракторы, а в будущем — общественный транспорт. Потом мы собираемся полностью ввести в эксплуатацию всё оборудование.

Зарубежные инвестиции в промышленность, а если глобальнее, то и в экономику страны, приближают белорусских предпринимателей к той планке, которая была задана Главой государства.

Анатолий Деревяго:

Президент наш говорил, что наша продукция должна быть не хуже, а лучше во всем мире. Поэтому на нашем предприятии мы вкладываем инвестиции в самое современное в мире оборудование, которое позволит быстро шагнуть вперед и продавать нашу продукцию на экспорт в наилучшем виде.

В наилучшем виде будет выглядеть и этот многофункциональный комплекс. 24-этажная гостиница на 150 номеров вырастет на месте музея истории Великой Отечественной войны. Картинка станет реальностью через 4 года. Административное здание распахнет свои двери уже в этом году. Остекление почти завершено, остались внутренние отделки. Зарубежные инвестиции из Сирии превратят центр города в ультрасовременный архитектурный проект. 300 миллионов долларов вложено в строительство целого комплекса зданий в самом сердце большого города.

Очередной инвестиционный договор подписали на минувшей неделе. Иранская компания намерена построить на месте Червенского рынка новый торгово-развлекательный центр. Вместе со строительством бизнес-центра решится и проблема парковок. У торговых площадок вырастет паркинг на тысячу мест. Кроме того, в границах улиц Аранская-Маяковского иранцы планируют построить ресторан.

Хасан Амирадзе, генеральный директор иранской компании:

На торговых площадях планируют открыть магазины, различные торговые бренды. Мы пришли в Беларусь три года назад, и у нас здесь большие планы. Инвестиционный климат весьма устраивает. Мы уже реализуем у вас три проекта, и еще наша компания планирует вложить 200 миллионов долларов.

Иранцы вложили 200 миллионов евро в еще один проект. «Магнит-Минск» станет не только гостиницей и бизнес-центром, но еще и одним архитектурным символом Беларуси. Сложный проект курируют английские специалисты. Для них это первый белорусский опыт.

Дэвид Фуллартон, директор проекта (Великобритания):

Я знаю, что в Минске сейчас осуществляется очень много проектов, и я заинтересован в том, чтобы представить свою компанию в них. Я обращался к властям города, чтобы моя компания помогла реализовать сложные строительные проекты — такие, как «Магнит-Минск». Для нас это интересно.

Строительными объектами большого города в последнее время интересуются многие зарубежные инвесторы. Их география растет с каждым месяцем. Успешные предприниматели вкладывают значительные средства в наши проекты. Либерализация инвестиционной политики дала толчок в развитии экономических отношений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дэвид Фуллартон:

Сюда приезжают иностранные консультанты и приходят иностранные проекты. Это новый опыт и для Беларуси, и для нас. Хотелось бы отметить, что со стороны государства к нам настроены положительно и всячески нам содействуют.