Крупнейшая польская компания по изготовлению сухих строительных смесей открыла производство в Гродно

Общая стоимость проекта – 70 миллионов евро. В планах не только покрыть внутреннюю потребность в продукции, но и выйти на Россию и страны западной Европы.

Польская компания, европейский лидер в производстве сухих строительных смесей, в Беларусь пришла не случайно. Соседи долго изучали бизнес-климат для вложения инвестиций во многих странах. Но достойного партнера нашли только в Гродно. Свободная экономическая зона предоставила максимально выгодные условия для развития производства.

Хенрик Седмок, президент компании-инвестора (Польша):

Беларусь – это страна, которая открывает перед нами очень большие возможности. По данным Всемирного банка, Беларусь занимает восьмое место в мире по благоприятным условиям для иностранных инвестиций. А, к примеру, та же Польша в этом списке только 68-я. Поэтому ваша страна в не конкуренции на постсоветском пространстве.

Найти партнеров в Беларуси не составило труда. Местная компания уже занимала 50% внутреннего рынка сухих строительных смесей. Польские инвестиции в размере 70 миллионов евро позволят новому предприятию выйти на международный рынок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Курило, директор завода по производству строительных смесей:

Данное предприятие нацелено на завоевание, в первую очередь, российского рынка и полного удовлетворения потребностей белорусского рынка.

Появилось много инновационных продуктов, более высокий уровень качества продукции. Это очень важно, если мы планируем выйти на рынки Евросоюза.

Новый завод построили с нуля всего за несколько месяцев. Объемы по выпуску продукции впечатляют.

Новое предприятие оснащено по последнему слову техники. Все процессы здесь полностью автоматизированы. А некоторое оборудование вообще уникально. К примеру, погрузочный робот самый большой в Европе. За час он может погрузить до 1800 мешков.

В Свободной экономической зоне «Гродноинвест» проект производства строительных смесей не первый в этом году. Здесь активно привлекают иностранный капитал. Только прямые инвестиции уже в два раза превысили прошлогодний показатель.

Сергей Ткаченко, директор Свободной экономической зоны «Гродноинвест»:

Капитал самый разный. В этом году добавился капитал из Финляндии. Мы зарегистрировали уже две фирмы, которые будут заниматься металлообработкой и машиностроением.

Да и польский инвестор на достигнутом останавливаться не собирается. В Гродно планируют открыть еще одно высокотехнологичное предприятие по производству гидроизоляции и клеевых растворов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».