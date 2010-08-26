Крупная партия белорусской техники «Амкодор» отправилась в Латинскую Америку

Сразу полсотни машин по спецзаказу подготовил белорусский «Амкодор». Все они адаптированы для работы в особо жарких условиях — имеются система кондиционирования и устойчивость к ультрафиолету.

Неслучайно одно из подразделений «Амкодора» носит название «Ударник» — там работают ударными темпами. В первую очередь, так просто благодаря модернизации производства, что снизило количество импортируемых деталей. Теперь техника на 60% состоит из отечественных.

Михаил Садовский, директор завода «Ударник» ОАО»Амкодор»:

Допустим, гидрораспределители раньше были импортного производства. Сегодня мы производим их, начиная от заготовки и заканчивая замкнутым циклом. Получается в 2-3 раза дешевле, чем тогда, когда покупали за рубежом.

Сварщики предприятия признаны лучшими в мире. Секрет прост: тут точно знают, что качество — прежде всего.

Предприятие увеличило экспорт в три раза. Продукцию поставляют в 30 стран мира. Полсотни машин недавно отправили в Венесуэлу. Известно, что наша техника будет задействована на строительстве новых микрорайонов и заводов. Латинскую партию узнаешь даже со стороны.

Это и есть погрузчик в тропическом исполнении (см. видео к сюжету — ред.). Специальные шины улучшают проходимость техники. Специальная покраска увеличивает устойчивостьк ультрафиолету и позволяет безболезненно перенести морское путешествие, которое длится больше месяца. Ну и, конечно, кабина — она оснащена мощным кондиционером.

Техника с легкостью переносит 50-градусную жару. В тропическом исполнении уже разработано 12 моделей. Но планы куда более амбициозные.

Александр Нахаенко, первый заместитель директора ОАО «Амкодор»:

В настоящее время завершается сертификация двух моделей для стран Евросоюза. С 2011 года начинаем работу по европейскому рынку, прежде всего по рынку Восточной Европы. Работаем на перспективу со странами Африки.

Удобная и производительная техника для агариев — то, над чем постоянно работают конструкторы. Вот многофункциональные машины: хочешь — убирай сено, надо — грузи, только меняй составляющие.

Последняя разработка — революция в лесной отрасли. Машина предназначена для измельчения остатков древесины. Полученная щепа — альтернатива местных видов топлива.

Кадры, менеджмент, новые технологии — неудивительно, что одно из старейших предприятий по производству техники стремительно прирастает объемами продаж.

Анастасия Корниенко, Илья Пучко, телекомпания СТВ.