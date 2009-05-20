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Кризис не уменьшил количество желающих зарегистрировать свой бизнес

20 мая 2009 13:56
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В Минске за время действия декрета №1 «О госрегистрации» лицензии получили более трёх тысяч индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Специалисты отмечают, что процедура вступления в бизнес значительно упростилась с введением 1 февраля 2009 года заявительного принципа регистрации субъектов хозяйствования. Но вместе с тем повысилась ответственность учредителей перед государством.

— С 1 февраля 2009 года необходимый пакет документов минимален: это заявление, два устава без заверения нотариуса, электронная версия и квитанция об уплате госпошлины, — сообщает Роман Лешко, начальник регистрационно-правового отдела управления юстиции Мингорисполкома.

# Экономика

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