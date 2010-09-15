Кредиты станут доступнее: Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10,5%

Это шестое изменение за год главного кредитного процента. Тактики снижения Национальный банк придерживается с конца 2009-го.

Казалось бы, новость о ставке рефинансирования — сугубо для специалистов, и обычных граждан проходит по касательной. Ведь это процент, под который Нацбанк готов одалживать другим игрокам на финансовом рынке. Но если от этого показателя зависит цена денег для банков, значит, и для потребителей в конечном счете тоже.

Это выгодно потенциальным заемщикам. По логике, когда главный кредитный процент падает, то же может случиться и в отношении банковских «продуктов» для граждан. Сама ставка влияет на корректировку процентов косвенно. А вот конкуренция между банками заставляет снижать цифры. Правда, вниз пойдут и ставки по депозитам.

Феликс Чернявский, руководитель аналитического центра Ассоциации белорусских банков:

Сейчас средняя процентная ставка по депозитам где-то в пределах 17%. Если сравнить с уровнем инфляции, она приносит положительный эффект вкладчикам. Выгодно вкладывать в белорусских рублях в наши банки, создавая тем самым ресурсную базу для кредитования производств.

Для тех, кто уже занял у банка, «старый дорогой» кредит может стать новым и более дешевым. Если в договоре есть «привязка» к ставке рефинансирования.

Тактики снижения Нацбанк придерживается с прошлого года. Почти весь 2009 год ставка была достаточно высокой — 14%, а в конце года стала «падать». Инфляция замедлилась, а рост экономики набирает обороты.

Судя по последним данным, Нацбанку и его процентной политике люди доверяют, если, как говорится, «голосуют рублем». Ведь количество вкладов в национальной валюте с начала года увеличилось на треть.