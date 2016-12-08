Кредиты на строительство жилья под 12% годовых: срок возврата — 15 лет

Новости Беларуси. Господдержку оказывают нуждающимся в улучшении условий. Срок пользования деньгами 15 лет.

При этом профинансировать возможно до 75% стоимости апартаментов.

На эти цели в 2016 году выделено 20 миллионов рублей, около полутора из которых взяли взаймы только за первые сутки.

Исходя из калькуляции специалистов, для получения, например, 60 тысяч рублей, необходимо предоставить справку о совокупном ежемесячном доходе на сумму не менее 1900 рублей,

из которых выплачивать банку придется порядка 940 рублей,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.