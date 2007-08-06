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Кредитование реального сектора экономики идет с опережающими темпами

06 августа 2007 14:19
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Об итогах выполнения основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси в первом полугодии нынешнего года Президенту Беларуси доложил Председатель Правления Нацбанка Петр Прокопович. Стабилизация валютного рынка и замедление среднемесячных темпов инфляции создали предпосылки для продолжения политики постепенного снижения ставки рефинансирования. Сегодня она 10,5 %. Поручение Александра Лукашенко по созданию золотовалютных резервов выполнено.
# Экономика

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