Кредитование реального сектора экономики идет с опережающими темпами

Об итогах выполнения основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси в первом полугодии нынешнего года Президенту Беларуси доложил Председатель Правления Нацбанка Петр Прокопович. Стабилизация валютного рынка и замедление среднемесячных темпов инфляции создали предпосылки для продолжения политики постепенного снижения ставки рефинансирования. Сегодня она 10,5 %. Поручение Александра Лукашенко по созданию золотовалютных резервов выполнено.