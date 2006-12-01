Стабильность национальной валюты и снижение инфляции - стратегические ориентиры не только для финансистов, но и для экономики страны в целом. 30 ноября глава государства Александр Лукашенко своим Указом утвердил основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год. Планируется, что кредитование банками возрастет на 21-24%. При этом приоритетным правом будут пользоваться предприятия, выпускающие экспортоориентированную продукцию и работающие на реализацию Государственной программы возрождения и развития села. Планируется увеличить кредитование жилищного строительства, в том числе льготного. При этом ставки по вновь выдаваемым банками кредитам не превысят 10-12% годовых. Инфляция к концу 2007 года ожидается не более 6-8%, изменения обменного курса белорусского рубля к российскому - плюс/минус 4%, а к доллару США - плюс/минус 2,5%. Ресурсная база банков возрастет на 20-24%.