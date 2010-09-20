Кредитный рынок Беларуси набирает обороты: снижение главной процентной ставки вынуждает банки бороться за клиента

Они наперебой предлагают займы, понижая проценты. И нынешние цифры — еще не предел.

Хозяином этих 38 «квадратов» Денис стал два года назад. Когда попал под «рекламную раздачу» одного коммерческого банка. Он прокредитовал 90% стоимости жилья под почти 13%. Так как на льготы в Минске приезжий Денис с женой и дочкой не рассчитывали ,пришлось полагаться только на себя.

Денис Киселев, индивидуальный предприниматель:

Главную роль играла цена вопроса и скорость приобретения. Жить в съемной квартире и строиться — это двойные расходы и очень тяжело. А здесь въехали — выплачиваешь кредит, но уже за свое жилье.

Предприниматель Денис до сих пор мониторит кредитный рынок. Говорит, за три последних года предложений стало больше. Банкиры отмечают: рынок кредитов «оживает». Например, одолжить готовы на две трети стоимости жилья. Проценты для такого займа колеблются от 15 до 21 в разных банках.

Александр Юлдашев, начальник отдела департамента розничных продаж коммерческого банка:

Сейчас процентные ставки снижаются. Так кредиты на квартиру, например, напрямую привязаны к ставке рефинансирования, и при снижении ставки рефинансирования кредиты также дешевеют.

А скоро можно будет обойтись и без поручителей. Парламент рассматривает Жилищный кодекс, где прописано кредитование под залог квартиры. Прозвучало и предложение главы государства на съезде профсоюзов в перспективе делать 25% скидку на жилье для семей с тремя детьми.

Предприниматель Денис о большой семье еще только мечтает. Говорит, молод да и подзаработать не мешает. А если не хватает своих денег, то получить взаймы средним бизнесменам теперь стало с руки. Например, из последних финансовых предложений — 60 миллионов на год под залог.

Максим Лукьянович, директор департамента по работе с малыми и средними предприятиями коммерческого банка:

Конкуренция среди банков на рынке кредитов бизнесу усиливается с каждым месяцем: предприятия выходят из кризиса, оживают рынки России и стран Евросоюза. Если в начале года ставка была около 25% по белорусским рублям, то теперь предприниматели могут получить кредит под 14-17% годовых.

Дать взаймы сегодня готовы три десятка банков. А количество банковских продуктов и не счесть. Но считалка у простого заемщика должна хорошо работать. Не всегда понятно, что выгоднее: взять кредит под 19 %, но с комиссией в 2%, или кредит под 30% годовых без дополнительных выплат. Чаще ведутся на минимальную процентную ставку и не всегда выигрывают. Так что без финансовой грамотности сейчас никак.

Наталья Бреус, Евгений Левковец, телекомпания СТВ.