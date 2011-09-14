Ковалев: Курс доллара со временем установится ближе к Br5 тыс., чем к Br8600

"Если импортеры сумеют купить доллар по курсу Br8600, то они смогут на некоторые импортные товары снизить цены, потому что сегодня в супермаркетах на многие товары цены выставлены, исходя из курса доллара Br9-10 тыс.", - отметил эксперт.
Говоря о дальнейшей динамике, Михаил Ковалев подчеркнул, что она будет зависеть от того, как много карманной валюты еще осталось у населения и захочет ли оно покупать доллары по курсу Br8600. Профессор убежден, что если "правительство будет действовать так, как обещало, и мы будем жить какой-то период времени полностью без ремиссии, то курс существенно улучшится".
"Курс доллара Br5 тыс., как отметил один из специалистов Нацбанка, математически и практически более адекватен в нынешней ситуации, чем Br8600. Поэтому, я надеюсь, что правительство будет твердым и жестким при финансировании закупок за счет средств госбюджета", - считает Михаил Ковалев. Таким образом, по мнению эксперта, "курс доллара со временем установится ближе к Br5 тыс., чем к Br8600".