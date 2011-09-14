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Ковалев: Курс доллара со временем установится ближе к Br5 тыс., чем к Br8600

14 сентября 2011 11:13
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Курс доллара Br8600 приведет к снижению цен на некоторые импортные товары. Такое мнение высказал сегодня корреспонденту БЕЛТА декан экономического факультета БГУ профессор Михаил Ковалев.

"Если импортеры сумеют купить доллар по курсу Br8600, то они смогут на некоторые импортные товары снизить цены, потому что сегодня в супермаркетах на многие товары цены выставлены, исходя из курса доллара Br9-10 тыс.", - отметил эксперт.

Говоря о дальнейшей динамике, Михаил Ковалев подчеркнул, что она будет зависеть от того, как много карманной валюты еще осталось у населения и захочет ли оно покупать доллары по курсу Br8600. Профессор убежден, что если "правительство будет действовать так, как обещало, и мы будем жить какой-то период времени полностью без ремиссии, то курс существенно улучшится".

"Курс доллара Br5 тыс., как отметил один из специалистов Нацбанка, математически и практически более адекватен в нынешней ситуации, чем Br8600. Поэтому, я надеюсь, что правительство будет твердым и жестким при финансировании закупок за счет средств госбюджета", - считает Михаил Ковалев. Таким образом, по мнению эксперта, "курс доллара со временем установится ближе к Br5 тыс., чем к Br8600".

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси

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