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Котельные установки в Минске переходят на местные виды топлива

06 июня 2011 14:10
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Использование топливно-энергетических ресурсов станет более рациональным. Причем, на всех стадиях их производства и потребления. Об этом шла сегодня речь в Мингорисполкоме.

В столице более 20 котельных установок, и они переходят на местные виды топлива. На водохранилище «Дрозды» под Минском уже в июне введут в эксплуатацию гидроэлектростанцию. Кроме того, в подъездах жилых домов в этом году установят более 100 тысяч таймеров освещения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:
Уже на следующей неделе мы будем иметь конкретную информацию — кто сколько сэкономил. Конкретные цифры: квартира, которая пользовалась отопительными приборами регулирования, за отопительный период сэкономила 150 тысяч рублей. Те, кто не пользовался предоставленными возможностями, заплатили больше на 150 тысяч — и разница составила около 300 тысяч белорусских рублей.

# Экономика

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