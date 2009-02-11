Коррупционеры в Беларуси не будут иметь права на "сделку с правосудием"

Об этом в Минске заявил председатель Верховного суда страны Валентин Сукало. По его словам, сама формулировка "сделка с правосудием" для нашей республики непривычна, хотя и распространена за рубежом. Суть ее – денежная компенсация вместо наказания, если человек раскаялся и возместил нанесенный вред.

В Беларуси эта система будет работать примерно так же. Гособвинитель определит сумму социальной компенсации. Вместе с тем таким правом не воспользуются коррупционеры. Напомним, на недавнем совещании у Президента была определена концепция уголовно-правовой политики на ближайшее время. Она состоит в снижении уголовной ответственности и наказаний за совершение неопасных преступлений, которых в общем объеме белорусского правосудия – 88%. Предусматривается и снижение некоторых санкций по статьям за совершение менее тяжких преступлений – их в Беларуси более половины от общего количества. Параллельно с этим будут ужесточаться наказания за тяжкие, особо тяжкие, насильственные и коррупционные преступления.