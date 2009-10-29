Корпорация Bloomberg определила самых влиятельных финансистов

Корпорация Bloomberg провела опрос среди инвесторов, трейдеров и аналитиков с целью выяснить наиболее авторитетных и влиятельных экспертов финансовых рынков.

Среди команд, анализирующих состояние и перспективы финансовых рынков, с большим отрывом лидирует команда компании Oracle из Омахи. Что касается экспертов, то четверть опрошенных признали самым авторитетным финансистом создателя и главу инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

Ближайшим преследователем Баффета с 16% голосов стал глава крупнейшего в мире фонда облигаций Pacific Investment Management Co. (PIMCo) Билл Гросс. По 10% респондентов назвали инвестора-миллиардера Джорджа Сороса, профессора Нью-йоркского университета Нуриэля Рубини, предсказавшего нынешний финансовый кризис, а также инвестора Марка Фабера, издающего Gloom, Boom & Doom Report - своеобразную хронику кризиса. Нынешний глава ФРС Бен Бернанке, несмотря на огромные полномочия и способность влиять на рынки, был назван менее чем 10% опрошенных, а его предшественник Алан Гринспен и вовсе получил лишь 3% голосов.

Агентство отмечает также, что доверие в среде инвесторов к президенту Обаме и его экономической команде за последние три месяца серьезно упало, даже несмотря на то, что индекс S&P 500 за это время существенно вырос, а сам Обама успел за это время получить Нобелевскую премию мира. В настоящее время лишь 57% инвесторов сохраняет положительную оценку действий команды Обамы, по сравнению с 73% в июле. При этом две трети американских инвесторов высказали негативные оценки.

Секретарь Казначейства Тимоти Гайтнер и советник Обамы Лоуренс Саммерс также негативно оцениваются американскими инвесторами и аналитиками, сообщает NEWSru.com.