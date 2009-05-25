Коровы протестуют у здания Еврокомиссии

Акции протеста производителей молока проходят сегодня по всей Европе: в Брюссель съехались фермеры из Германии, Франции и других европейских стран.

Участники акции требуют поддержки молочной отрасли, снижения цен на дизельное топливо и сокращения налогов для земледельцев. Манифестанты, привезя с собой с коров, собрались у здания Еврокомиссии, где проводят встречу министры сельского хозяйства стран — членов ЕС.

Кроме того, сегодня около 12 тыс. французских фермеров заблокировали подъезды к 81 молочному заводу страны в знак протеста против низких закупочных цен на молоко у оптовиков. Фермеры утверждают, что, несмотря на 30-процентное падение закупочных цен на молоко у оптовиков, цена на готовые молочные товары в супермаркетах не изменилась. Однако на заводах по переработке молока с требованием фермеров повысить закупочные цены не согласны. Производители молочных продуктов объясняют это резким падением цен и в целом спроса на сливочное масло и другую продукцию молокозаводов.

Французское правительство назначило посредников для переговоров между закупщиками и производителями молока, однако профсоюзы обещают продолжить протесты по всей Европе. В молочном животноводстве Франции заняты более 150 тыс. человек, работающих на трех тысячах ферм.

Сельхозпроизводители Германии направились на грузовиках и тракторах в Берлин. По данным немецких СМИ, в забастовке фермеров примут участие около 6 тыс. из 30 тыс. немецких молочных фермеров.

Поддержать акции протеста согласны и фермеры Северной Ирландии. Президент Ирландской ассоциации фермеров Падраигд Уолш отмечает, что низкие закупочные цены, плохая погода и недостаток оборотных средств делает жизнь ирландских фермеров «очень сложной», сообщает БЕЛТА.