Корейская финансовая корпорация и Беларусбанк договорились о перспективных инвестиционных проектах

В частности, о создании совместного банка по обслуживанию финансовых потоков. В последние годы товарооборот между Кореей и Беларусью растёт. Кроме того, есть договоренности о сотрудничестве в сферах транспорта, энергетики, строительства, микро-электроники, переработки коммунальных отходов. В Корее Беларусь может покупать IT-технологии, элементы изделий микро-электроники, комплектующие для электронной и электромеханической отраслей, медицинскую и бытовую технику. Предметом двустороннего сотрудничества могут стать закупки корейских легковых и грузовых автомобилей, вагонов, судов.