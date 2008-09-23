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Корейская финансовая корпорация и Беларусбанк договорились о перспективных инвестиционных проектах

23 сентября 2008 11:29
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В частности, о создании совместного банка по обслуживанию финансовых потоков. В последние годы товарооборот между Кореей и Беларусью растёт. Кроме того, есть договоренности о сотрудничестве в сферах транспорта, энергетики, строительства, микро-электроники, переработки коммунальных отходов. В Корее Беларусь может покупать IT-технологии, элементы изделий микро-электроники, комплектующие для электронной и электромеханической отраслей, медицинскую и бытовую технику. Предметом двустороннего сотрудничества могут стать закупки корейских легковых и грузовых автомобилей, вагонов, судов.
# Экономика

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