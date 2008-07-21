Контрольные пакеты акций "Беларусбанка" и "Агропромбанка" останутся у государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича.

Глава государства поручил продолжить контроль за продажей акций белорусских банков иностранным инвесторам.

Кроме того, Петр Прокопович доложил Президенту о выполнении основных показателей денежно-кредитной политики. Они в этом году выполняются в полном объеме. Руководитель Нацбанка отметил, что снижение курса евро по отношению к российскому рублю явилось стимулирующим фактором для роста экспорта белорусской продукции в государства, которые являются нашими основными торговыми партнерами – это Россия и страны ЕС.

Доложено президенту и об опережающих темпах инвестиционного кредитования. В частности, за полгода выдано 75% инвестиционных кредитов от годового задания. Льготное кредитование строительства жилья увеличилось на одну треть по сравнению с таким же периодом минувшего года.

