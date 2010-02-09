Контрольные органы Беларуси и России проверят, как идет создание Таможенного союза

Об этом сегодня стороны договорились на совместной коллегии в Минске.

Речь шла о работе таможенных и погранведомств обеих стран. Опыт создания Союзного государства, придется как никогда кстати и при формировании Единого таможенного пространства Беларуси, России и Казахстана.

Участники встречи также рассмотрели исполнение бюджета Союзного государства за 2008 год. Несмотря на позитивные и очевидные сдвиги в его наполнении, часть средств остается невостребованной. Сумма — более миллиарда российских рублей.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Это недоработки государственных служащих, которые отвечают за реализацию этих программ, и этот профицит создан искусственно. Контрольные органы намерены усилить мероприятия по контролю за выполнением союзных программ.

Сергей Степашин, председатель Счетной палаты Российской Федерации:

Таможенный союз будет серьезнейшим экономическим игроком на евроазиатском пространстве. Поэтому нам очень важно, чтобы это все реализовалось, с тем, чтобы в рамках Таможенного союза не допустить потока контрабанды, спекуляции и злоупотреблений. И в этой связи мы приняли абсолютно, на мой взгляд, правильное решение в третьем квартале этого года провести совместные контрольные мероприятия.