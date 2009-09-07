Прямой эфир

Контроль за импортозамещением будет усилен

07 сентября 2009 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сегодня Президенту доложил председатель Госконтроля Зенон Ломать.

За 8 месяцев, по сравнению с прошлым годом, общее число проверок уменьшилось на треть. При этом обеспечена стопроцентная их результативность.

Сегодня проверки проводятся точечно, не мешая работе предприятий и организаций. Особое внимание госконтролеры обращают на ход реализации программ по импортозамещению. Отмечено, что, несмотря на стабильность внутреннего рынка в целом, имеет место необоснованный импорт товаров, аналоги которых в достаточном объеме производятся в стране. Отдельные виды импортозамещающей продукции остаются невостребованными на складах производителей.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2009 11:56

Изменение стоимости корзины валют имеет технический характер

07 сентября 2009 11:10

Беларусь готова сотрудничать во всех сферах

07 сентября 2009 09:50

Американцы измеряют ВВП из космоса