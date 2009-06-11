Контракты на поставку белорусской техники более чем на $1 млн. заключены на выставке в Казахстане

С новыми контрактами на поставку белорусской техники вернулись из Астаны представители предприятий, участвовавших в V Национальной выставке Беларуси в Казахстане «БеларусьЭКСПО-2009». На выставке была представлена продукция более 130 белорусских предприятий и организаций, общая площадь экспозиции заняла около 1400 кв.м.

Во время работы «БеларусьЭКСПО-2009» РУП «Гомсельмаш» заключило контракты на сумму $373 тыс. Так, предприятием были проведены переговоры с АО «Агромашхолдинг» (Казахстан) и подписаны контракты на поставку запасных частей к зерноуборочной и кормоуборочной технике на сумму $206 тыс., подборщиков зерновых на $102 тыс., кормоуборочной техники на $65 тыс. Стороны обсудили также перспективы наращивания объемов сборочного производства зерноуборочной техники на Костанайском дизельном заводе АО «Агромашхолдинг».

Успешно провел переговоры во время выставки и официальный дилер РУПП «Белорусский автомобильный завод» на территории Казахстана, компания ТОО «АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К». Она заключила контракт с ТОО «Базис СТ» на поставку выставочного экземпляра карьерного самосвала «БелАЗ-7547» грузоподъемностью 45 т на сумму $150 тыс. Разработан проект долгосрочного договора по поставке этому предприятию белорусской техники аналогичной грузоподъемности. Состоялись переговоры с ТОО «NOVA ЦИНК» на поставку запасных частей к карьерной технике «БелАЗ». Готовится соответствующая спецификация, а также прорабатывается вопрос об организации сервисного сопровождения карьерной техники «БелАЗ» на этом казахстанском предприятии. Общая сумма реализованной ТОО «АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС К» продукции БелАЗа на выставке составила $720 тыс.

Казахстанские заказчики заинтересованы в приобретении и другой белорусской продукции, в частности, экологически чистой мебели из натуральной сосны, столярных и погонажных (доска пола, обшивка, плинтус и др.) изделий. ОАО «Могилевдрев» на выставке в Астане заключил предварительный контракт с предприятием «Столичный универсальный базар» на поставку продукции на сумму 300 тыс. евро с перспективой увеличения поставок до 2 млн. евро.

Филиал РУП «Могилевэнерго» «Бобруйский завод ДВП» на выставке «БеларусьЭКСПО-2009» договорился о поставках древесноволокнистых плит в Казахстан. Соответствующее соглашение достигнуто с ТОО «ЛИДЕР СТРОЙ ТРЕЙД» (г.Алматы). Кроме того, обсуждался вопрос о предоставлении этой фирме дилерских полномочий белорусского предприятия на территории Казахстана.

СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA) также провел на выставке переговоры с потенциальными заказчиками. Казахстанскую сторону заинтересовали билетопечатающие автоматы, система автоматизации управления персоналом для крупных предприятий транспорта, передает БЕЛТА.