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Контракт на поставку российского газа в Беларусь подписан

01 января 2007 14:49
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Беларусь и Россия подписали контракт о поставке российского газа в нашу страну в 2007-2011 годах и о транзите газа через территорию нашей республики.

В наступившем году Беларусь будет получать российский газ по цене в 100 долларов за тысячу кубометров. В то же время ставка транзита по сетям "Белтрансгаза" повысится с 75 центов до 1.45 доллара за транспортировку тысячи кубометров. Эта ставка транзита зафиксирована на 5 лет.
В дальнейшем цена на "голубое" топливо для Беларуси будет исчисляться исходя из формулы, привязанной к цене на газ на европейском рынке. Подводя итоги, состоявшихся в Москве переговоров, премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский отметил, что  новая цена на "голубое" топливо непростая для экономики страны.
Белорусы встретили новый год спокойно и уверенно. Однако увеличение цены вдвое многие считают проявлением недружественности со стороны России.

 

 

# Экономика

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