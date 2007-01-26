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Контракт на поставку нефти в феврале Беларусь пока не заключила

26 января 2007 14:43
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Причина в том, что российская сторона предлагает покупать нефть по цене выше мировой. Если же это произойдет, наша страна намерена ввести дополнительную пошлину по ее прокачке. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на вручении дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам. Глава государства предлагает в споре между Беларусью и Россией и одной, и другой стороне "остыть, осмыслить то, что происходит, и не нагнетать обстановку".
# Экономика

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