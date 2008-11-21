Консультант Билла Гейтса научит белорусских топ-менеджеров зарабатывать миллионы

Всемирно известный бизнес-консультант Рован Гибсон сегодня в Минске на форуме "Топ-менеджмент: сила инноваций" поделился опытом с представителями белорусских компаний. Лучший в мире эксперт по стратегии международных корпораций – автор мировых научных бестселлеров, статей и широко цитируется средствами массовой информации. Он консультировал одного из самых богатых людей планеты – Билла Гейтса. За последние двадцать лет помимо главы Microsoft, Рован Гибсон, курировал еще несколько десятков финансово успешных международных компаний.