Конструкторы МТЗ создали пылесос для улиц

Еще в прошлом году Минский тракторный завод поставил свой рекорд, выпустив более 50 тысяч тракторов и машин, войдя в тройку лидеров всего мира. В 2007 планка выше - выпустить еще больше техники и обязательно удивить новинками. И уже есть чем.

На заводе подготовлена вся документация к выпуску новой машины, так называемой вакуумно-уборочной, или попросту "дорожного пылесоса". Она предназначена для уборки как тротуаров и дворов от пыли, мусора и снега, так и больших магистралей столицы. Аналоги этакого конструктора "лего" для взрослых уже разрабатывались на МТЗ.

Машина должна работать, человек - думать. Новый дизайн необычного "пылесоса" разработали с последними тенденциями моды на дорогах. Оранжевый цвет кузова, дизайн выполнен в пластиковом корпусе - все эти детали легкозаменяемы и выдержат любые капризы погоды. Первые образцы должны будут выйти уже летом. Для экономии времени конструкторы решили пойти на хитрость. В Германии закуплено для белорусских шасси вентиляторы и щетки.

Чтобы новая машина не была средством передвижения для поиска к нему запчастей, Минский тракторный завод берет на себя все сервисные услуги по его обслуживанию. Даже водители для супер-техники будут проходить специальную подготовку, прежде чем сесть за штурвал. Не машина, а зверь сразу после сборки отправится на испытания в Москву. В Белокаменной уже давно ждут универсальную машину для уборки города в любое время года. У россиян аналогов такой техники нет. В перспективе МТЗ придется расширяться, чтобы выполнить все заказы - постепенно производство специальной техники Минского тракторного завода будет передаваться на предприятия в Мозыре, Сморгони и Бобруйске.