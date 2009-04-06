Конкурентоспособные условия для производства легковых авто создаются в Беларуси

Для привлечения иностранных инвестиций Президент подписал указ №175 "О мерах по развитию производства легковых автомобилей". Согласно документу, юридические лица, заключившие с Минпромом соглашение об условиях производства, будут в течение трех лет освобождены от уплаты налога на прибыль, акцизов и сборов. Кроме того, на период действия данного соглашения производители легковушек не будут уплачивать ввозные таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость на оборудование и авто-компоненты, ввозимые в Беларусь для производства.