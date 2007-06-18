Конкурентоспособность стальных магистралей необходимо повышать

В Москве открывается заседание Генассамблеи Международного Союза железных дорог. Делегацию Беларуси возглавляет начальник Белорусской железной дороги Владимир Жерело. Участники заседания подведут итоги за прошлый год, а также обсудят новые проекты и условия их финансирования. В ходе мероприятия Белорусская железная дорога, компании из России, Польши и Германии подпишут соглашение о создании совместного предприятия - ЗАО "Евразия Рейл Логистикс". По мнению железнодорожников, новая структура будет способствовать перевозкам грузов в сообщении Запад-Восток-Запад, привлечет новых клиентов и укрепит имидж каждого участника новой организации.