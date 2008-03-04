Конкурентоспособность и наукоемкость идут рядом

Сегодня в Минске встретились директора крупнейших белорусских предприятий. Они искали ответ на вопрос: как использовать новейшие технологии в производстве.

Кто знает о проблемах на производстве лучше, чем руководитель предприятия? Республиканский совет директоров регулярно обсуждает насущные проблемы белорусской экономики и промышленности, и все чаще приходит к выводу - мало на белорусском производстве свежих научных идей и практических разработок.

Минский тракторный завод - один из наиболее удачных примеров практического применения научных разработок. На предприятии существует уникальный центр, равного которому нет ни в одной из стран Содружества. Генеральный директор предприятия не нарадуется: теперь и научные ноу-хау быстрее свое место на производстве находят, и новые модели разрабатываются в разы быстрее.

Но одними только научными центрами на производстве дело не обойдется. Ученых нужно заинтересовать, создав благоприятное и предельно понятное правовое поля, которое не только предоставит необходимые преференции научным работникам, но и защитит белорусскую интеллектуальную собственность.

Судьба предприятий, которые не захотят или не смогут наладить наукоемкое производство ждет печальная участь: их продукция не зарекомендует себя как конкурентоспособная, а государство не будет больше поддерживать заведомо убыточные организации. На место отстающих придут новые и перспективные - до 2010 года в республике на основе передовых технологий будет создано полтысячи производств и предприятий.

