Конгресс США отказался повышать потолок госдолга, на котором настаивает Барак Обама

По его мнению, данная мера необходима для обеспечения функционирования правительства, а также для обслуживания государственного долга. В свою очередь республиканцы, которые контролируют нижнюю палату конгресса, заявляют, что потолок госдолга повышать нельзя, поскольку администрация Обамы не способна сдержать рост расходов госаппарата.



Правда, стоит отметить, что, несмотря на результаты голосования в нижней палате Конгресса, решение о повышение потолка госдолга все же вступит в силу в конце января 2012. За увеличение проголосует Сенат США, где большинство занимают демократы.



Летом 2011 года затянувшиеся переговоры между Палатой представителей и администрацией президента Обамы о повышении лимита госдолга поставили Соединенные Штаты на грань технического дефолта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.