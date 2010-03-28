Концерн Volvo продан китайской компании за 2 миллиарда долларов

В Гетеборге состоялось подписание договора между американской и китайской компаниями Ford и Zhejiang Geely Holding о продаже шведского производителя легковых автомобилей Volvo.

Церемония прошла в присутствии вице-председателя КНР Си Цзиньпиня, прибывшего в Швецию с официальным визитом в связи с 60-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, и вице-премьера и министра промышленности Швеции Мод Улофссон.

Размер сделки, как сообщают СМИ, составляет 2 млрд долларов, в то время как в 1999 году Ford, в свою очередь, приобрел шведского автопроизводителя за 6,5 млрд долл. В настоящее время в Гетеборге началась пресс-конференция, где будут представлены детали сделки.

Всего в мире на Volvo работает 22 тысячи человек, из них 16 тысяч – в самом королевстве. Профсоюзы дали окончательное согласие на подписание договора лишь в минувшую субботу, после встречи с главой Zhejiang Geely Holding Ли Шуфу и его разъяснений по поводу планов нового руководства на будущее.

Среди поставщиков шведской компании существует опасение в том, что их технические решения будут незаконно копироваться в Китае.

– Это может привести к тому, что Volvo не будет получать предложения от крупных субподрядчиков на новую технику, – считает глава Объединения поставщиков Свен-Оке Бергли, пишет NEWSru.com.