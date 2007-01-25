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Концепция энергетической безопасности и повышения энергетической независимости Беларуси будет пересмотрена

25 января 2007 09:40
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В настоящее время по поручению Президента создана рабочая группа во главе с председателем Президиума Национальной Академии Наук Михаилом Мясниковичем. Планируется расширить и использование местных топливных ресурсов, в том числе бурых углей и сланцев. Доля альтернативных источников энергии - солнца, ветра и воды в энергетическом балансе республики будет доведена до 15%. Предстоит реконструкция энергосистем и проработка вопросов создания собственной АЭС. Одним из направлений может стать также поиск новых поставщиков энергоресурсов.
# Экономика

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