Компромисс по энергетическим вопросам между Беларусью и Россией достигнут

Президиум Совмина принял решение о снятии таможенной пошлины на транзит российской нефти через территорию республики, учитывая договоренности и компромисс двух лидеров. Постановление о пошлине признали утратившим силу.

Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский отметил, что правительство Беларуси пошло на этот шаг, учитывая договоренности и компромиссное решение, которое приняли сегодня президенты двух государств. "Мы надеемся, что в течение двух дней будут сняты и иные вопросы, которые сейчас есть во взаимной торговле между Беларусью и Россией", - подчеркнул премьер. Будут также решены вопросы поставок компанией "Транснефть" белорусской части законтрактованной нефти от российских компаний.

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский вылетает 11 января в Москву и в течение двух дней намерен решить с председателем правительства России Михаилом Фрадковым все актуальные вопросы взаимной торговли. Со своим российским коллегой им необходимо подготовить "все вопросы, касающиеся двусторонних отношений в рамках единого таможенного союза". "Нам нужно снять все разногласия во взаимной торговле, которые возникли в течение последнего времени. Как две страны Союзного государства мы должны вступить в торговлю без изъятий, таможенных пошлин и взаимных претензий", - подчеркнул Сергей Сидорский. Речь идет о нефти, нефтепродуктах и иных чувствительных группах товаров, которые присутствуют на рынке Беларуси из России и на рынке России, происходящие из Беларуси.

Сергей Сидорский отметил, что компромиссное решение двух стран должно разблокировать вопросы поставок российской нефти через трубопроводную систему Беларуси в страны Европы. Одновременно будет обеспечена поставка нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы по контрактам, которые заключены с российскими компаниями на январь и первый квартал 2007 года.



И сегодня же кабинет министров обсудил меры по эффективному и экономному использованию энергоресурсов. Речь шла о ценах на электроэнергию, газ и тепло для потребителей в 2007 году. Правительство поручило министерствам и ведомствам принять необходимые меры и пересмотреть энергетические программы. Люди не должны заметить скачка цен на энергоносители вдвое - плата за услуги ЖКХ не должна повысится более, чем на 5 долларов. И это за счет резервов в каждой отрасли экономики, подчеркнули в правительстве.