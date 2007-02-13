Компенсаций за неиспользованные чеки "Жильё" и "Имущество" не будет

Тем не менее, отмена денежных выплат не повлечёт за собой мгновенного окончания сроков их обращения.

Депутаты Палаты представителей планируют установить декабрь 2009 года в качестве даты, до которой каждый гражданин сможет воспользоваться своим правом и принять участие в приватизации государственной собственности.

Тем временем в два раза за последние 10 лет в Беларуси увеличилась стоимость строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В среднем - со 186 до 389 долларов за 1 квадратный метр. В первую очередь, это связано с увеличением затрат на возведение домов.

За десятилетие стоимость энергоресурсов возросла в более чем в три с половиной раза, а заработная плата - в три. На подорожание также влияет повышение требований к качеству жилья. Между тем, в текущем году для нуждающихся будет построено 3 миллиона 300 кв.метров жилья, или 71% от общего объема. Наряду с наращиванием мощностей строительных организаций государство продолжает изыскивать возможности для снижения стоимости строительства. В первую очередь, за счет уменьшения сроков возведения домов, а также уменьшения стоимости проектных работ и ограничения необоснованных затрат.