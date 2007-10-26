Компания "Гомсельмаш" завоевывает международное признание

Две золотые и четыре серебряные медали. Такими наградами отмечена продукция производственного объединения "Гомсельмаш" на 9-й международной агропромышленной выставке в Москве. Высшую награду завоевал зерноуборочный самоходный комбайн Полесье-1218. Такой же награды удостоено новое универсальное энергосредство УЭС-2-350, оснащенное двигателем мощностью 330 лошадиных сил.



В числе серебряных призеров - картофелеуборочные комбайны. "Гомсельмаш" - многопрофильное предприятие по выпуску машин для возделывания и уборки основных селхозкультур по современным аграрным технологиям.



Объем экспорта предприятия за 9 месяцев нынешнего года - 73,5 млн. долларов, что наполовину больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Поставки продукции осуществляются в Россию, Украину, Китай, Аргентину, Чехию и другие страны.