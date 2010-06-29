Компания «Франк Мюллер» вложит в предприятие «Луч» более 10 миллионов долларов

Уже в марте на прилавках появятся принципиально новые часы «Луч».

Соглашение с европейским промышленным гигантом подписали сегодня в правительстве. Компания «Франк Мюллер» вложит в столичное предприятие более 10 миллионов долларов.

Через Беларусь западные бизнесмены планируют завоевать и постсоветское пространство. В частности, речь о России и Казахстане. Специалисты оценивают эти рынки как самые перспективные для продаж механических часов и хронометров.

Вартан Сирмакес, совладелец и генеральный директор компании «Франк Мюллер» (Швейцария):

В производстве часов важны не столько инвестиции, сколько знания, опыт, возможность научить людей производить новые механизмы, передачу опыта, дизайна. Я убежден, что у нас будет очень успешный проект в Беларуси.