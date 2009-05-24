Компания Ford с 25 мая останавливает производство на своем единственном заводе в России

Американский автопроизводитель принял такое решение из-за падения продаж, в частности, из-за сокращения спроса на популярную модель Focus.

- Мы объявляем временный простой с 25 мая по 5 июня, - сообщила газете «Правда» представитель компании, который находится в городе Всеволожск Ленинградской области, Екатерина Кулиненко. - Мы вынуждены сокращать объем производства, так как продажи падают. Продажи Ford Focus в апреле сократились на 16%.

В понедельника, 8 июня, конвейер будет снова включен, сказала Кулиненко. Однако с этого дня и до 8 октября российский завод Ford будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели.

В понедельника, 8 июня, конвейер будет снова включен, сказала Кулиненко. Однако с этого дня и до 8 октября российский завод Ford будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели.