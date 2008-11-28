Прямой эфир

Компания "Филипс" создаст в Беларуси светодиодное производство

28 ноября 2008 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом было заявлено на встрече премьер-министра Сергея Сидорского с официальной делегацией голландской компании. Встреча стала логическим продолжением переговоров, проведенных ранее на Белорусском инвестиционном форуме в Лондоне. Оказалось, компания Филипс как раз ищет площадку для создания своего производства в Восточной Европе. Беларусь же в свою очередь заинтересована наладить выпуск высокотехнологичной светодиодной продукции. Которая может не только значительно снизить энергоемкость ВВП, но и быть востребованной на всем рынке СНГ. Уже известно, что создадут производство на базе НПО Интеграл, бизнес-план проекта представят уже к началу января.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
28 ноября 2008 17:50

Производственный потенциал Минского приборостроительного завода практически сведен к нулю

28 ноября 2008 14:52

Собственный капитал Белагропромбанка будет увеличен на миллиард долларов

28 ноября 2008 11:55

Правительство Беларуси определило дополнительные меры поддержки личных подсобных хозяйств