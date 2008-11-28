Компания "Филипс" создаст в Беларуси светодиодное производство

Об этом было заявлено на встрече премьер-министра Сергея Сидорского с официальной делегацией голландской компании. Встреча стала логическим продолжением переговоров, проведенных ранее на Белорусском инвестиционном форуме в Лондоне. Оказалось, компания Филипс как раз ищет площадку для создания своего производства в Восточной Европе. Беларусь же в свою очередь заинтересована наладить выпуск высокотехнологичной светодиодной продукции. Которая может не только значительно снизить энергоемкость ВВП, но и быть востребованной на всем рынке СНГ. Уже известно, что создадут производство на базе НПО Интеграл, бизнес-план проекта представят уже к началу января.