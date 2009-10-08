Компания Czech Airlines продает самолеты из-за кризиса

Компания CSA Czech Airlines, которая является национальным авиаперевозчиком Чехии, собирается продать в течение девяти месяцев пять своих авиалайнеров и ряд активов.

Принятие такого решения обусловлено намерением получить дополнительные деньги, необходимые для нормального функционирования компании. Таким образом, в результате продажи трех самолетов Boeing 737-500, двух Boeing 737-400 и подразделения компании, занимающегося торговлей duty free, а также возможных банковских кредитов CSA планирует выручить сумму в размере 5 млрд. крон ($286 млн.).

Помимо этого, правительство Чехии выставило на продажу свою долю в этой авиакомпании, равняющуюся 91,5% акций. В качестве потенциальных покупателей выступили российский «Аэрофлот», Air France, которые впоследствии вышли из тендера, и консорциум чешских компаний Unimex и Travel Service, предложивший за пакет акций CSA 1 млрд. крон ($57 млн.). Однако это оказалось намного меньше, чем предполагалось получить от сделки.

Чешская авиакомпания находится в трудном финансовом положении, передает БЕЛТА. Ранее она уже объявляла об увольнении 860 сотрудников и готовится объявить об очередной программе сокращения штата на следующей неделе.