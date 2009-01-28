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Компания "Цептер групп" намерена реализовать в Беларуси несколько крупных проектов

28 января 2009 17:53
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Об этом сообщил владелец компании Филипп Цептер на встрече с главой белорусского правительства.

В настоящее время продолжаются переговоры по вопросу строительства компанией бизнес-центра в Минске стоимостью 200 миллионов евро. В прошлом году был зарегистрирован "Цептер Банк", в планах, открыть страховую и лизинговую компании. Кроме того, глава международного холдинга подтвердил свой интерес к приватизации перерабатывающих белорусских предприятий.

В компанию "Цептер-групп" входят более 100 предприятий, занимающихся производством, продажами, управлением недвижимостью, банковской и страховой деятельностью. На сегодняшний день общий годовой доход компании составляет около 1 миллиарда евро. С 1994 "Цептер" работает в Беларуси.

# Экономика

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