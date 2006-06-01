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Компания «Беларуськалий» не потеряет своих партнеров

01 июня 2006 13:31
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Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

В последнее время в СМИ  появились сообщения достаточно тревожного содержания: белорусские калийные удобрений лежат  на складах, объемы продаж этого стратегически важного  для нашего бюджета продукта резко упали. И, якобы, главная проблема здесь - нежелание китайских партнеров платить за белорусский калий дороже, чем в прошлом году.

Заместитель главы белорусского правительства Владимир Семашко  прокоментировал причины повышения цены на белорусские калийные удобрения и подчеркнул, что это - общемировая тенденция. Большинство известных производителей этого стратегического продукта за последний месяц повысили стоимость калия.

# Экономика

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