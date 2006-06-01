Компания «Беларуськалий» не потеряет своих партнеров

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

В последнее время в СМИ появились сообщения достаточно тревожного содержания: белорусские калийные удобрений лежат на складах, объемы продаж этого стратегически важного для нашего бюджета продукта резко упали. И, якобы, главная проблема здесь - нежелание китайских партнеров платить за белорусский калий дороже, чем в прошлом году.

Заместитель главы белорусского правительства Владимир Семашко прокоментировал причины повышения цены на белорусские калийные удобрения и подчеркнул, что это - общемировая тенденция. Большинство известных производителей этого стратегического продукта за последний месяц повысили стоимость калия.