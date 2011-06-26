Компании «Санта Бремор» и «Штрабаг» – примеры реализованного потенциала, каким обладают СЭЗы Беларуси

Президент предлагает предоставить инвесторам возможность пользоваться льготами на условиях свободной экономической зоны в любом регионе страны. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения совместных предприятий в СЭЗ «Брест».

Глава государства считает, что сам инвестор должен выбирать место, где он будет работать. А в качестве примера, привел успешный опыт «Санта Бремора». Такая работа выгодна и бизнесу, и государству.

За 10 лет работы на рынке белорусско-немецкое предприятие «Санта Бремор» стало крупнейшим производителем продуктов питания. Ассортимент самый широкий – полтысячи наименований: от пельменей и морепродуктов до соков и молока.

У компании внушительный «портфель брендов». Где-то дюжина хорошо узнаваемых марок. Больше половины продукции поставляется в 20 стран мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Приобрели акции молочного гиганта «Савушкин продукт». На рынке выступают как партнеры. В казалось бы непростые для бизнеса времена «Санта Бремор» собирается расширяться. На очереди – строительство завода осетровой икры и производства замороженных полуфабрикатов. Предполагаемые инвестиции – 11 миллионов долларов.

Александр Мошенский, генеральный директор СП «Санта Бремор»:

Сейчас для экспортоориентированных предприятий возникла дополнительная возможность, для импортоориентированных – необходимость задуматься.

Экономика в целом крепкая, и наш бизнес устойчив.

Да, есть потери. Но за потерями открываются перспективы. Я думаю, что до конца года мы сможем и потери восполнить, и наработать следующий задел.

Это тот самый пример реализованного потенциала, каким обладают свободные экономические зоны Беларуси. Предоставлять инвесторам существенные льготы в первые пять лет работы в свое время предложил Президент. На условия ведения бизнеса в «Санта Бремор» не жалуются. Государству успешность таких компаний тоже на руку. В прошлом году СП пополнило госбюджет на десятки миллиардов рублей.

Александр Лукашенко поручил проработать вопрос о предоставлении инвесторам права создавать предприятия в любом регионе, но сохраняя льготы свободных экономических зон. Это позволит, как считают губернаторы, развивать и белорусскую глубинку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тут надо дать свободу инвестору, чтобы он выбрал место в Беларуси и сказал: «Я буду это делать». Это интересно, это импортозамещение.

Завтра-послезавтра предприятия должны будут работать на принципах «Санта Бремор»: они должны зарабатывать валюту для себя и для государства. Но для этого мы должны дать свободу бизнесу, он должен выбрать площадку, где он хочет построить это предприятие.

Рабочие поездки Президента по регионам дают хорошее представление о том, в каком направлении будет развиваться страна. Ведь речь зачастую идет не просто о конкретном предприятии, а постановке и контроле выполнения задач на перспективу.

Сейчас необходимо создать условия, в которых Беларусь станет своеобразным цехом для инвесторов. Кстати, с момента появления Директивы № 4, призванной стать новым импульсом для развития бизнеса в стране, глава государства подписал внушительный пакет документов, упрощающий ведение бизнеса. Недавно, например, в этом ключе был существенно изменен документ, регламентирующий создание дополнительных условий для инвесторов.

В Бресте Александр Лукашенко принял еще одно важное решение – создать национальную молочную компанию.

Александр Лукашенко:

Надо быстрее действовать. Говорят, кризис там, не кризис. Я это называю паникой, ажиотажем. Но если кризис есть, то надо бегом что-то делать.

Этой компании быть. Точно так надо развивать и другие компании. Пусть их будет 5-6, но мощнейшие. А потом мы их, конечно, будем за руку водить, чтобы не дай Бог в этой конкуренции не создали ненужную конкуренцию.

Когда будут нормально работать, вместе будут за столом сидеть, мы их выведем на свободную конкуренцию. Пусть конкурируют, но внутри. Будем вместе действовать, чтобы не сбиться.

Проект мусороперерабатывающего завода по принципу «Экология и экономика в одном» Президенту показывали осенью прошлого года в Бресте. Тогда запустили только первую очередь уникального для стран СНГ и Азии предприятия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сырье местное: ил, сточные воды и коммунальные отходы. На выходе – тепло и электричество. Ими завод не только покрывает собственные нужды, но и отдает городу. Через три месяца предприятие заработает в полную силу.

Лидер по переработке твердых и бытовых отходов – Швейцария. 95% стекла там получают из мусора. Корпорация «Штрабаг» работает в 30 странах мира. Она обладает уникальной технологией, рыночная стоимость которой – 1 млрд долларов. В результате переговоров на самом высшем уровне договорились, что завод строится в Бресте под ключ и уникальные технологии Беларуси передают бесплатно.

Томас Бюхнер, технический директор «Strabag Umweltanlagen GmbH»:

Аналогичные заводы мы построили во многих странах Европы. Используя этот опыт, мы бы и дальше хотели работать в вашей стране.

Игорь Березнев, директор КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод»:

Инвесторы должны прийти сюда в будущем. Они и пришли. Посмотрев на то, что мы кредитоспособны, на то, что мы можем строить.

Теперь открыто совместное предприятие. Туда будут вкладывать деньги и австрийские инвесторы.

Дело в том, что через Беларусь топ-менеджеры концерна получают выход на огромный рынок Таможенного союза. В Европе биогазовые заводы на каждом шагу. Этой темой уже активно интересуется Китай, на очереди – бизнесмены России и Украины. Однако первой, кто запустил такое производство за восточной границей ЕС, стала Беларусь.

Проект пилотный, но аналогов ему на просторах СНГ нет. В перспективе может появиться несколько таких предприятий, которые создадут новую отрасль экономики Беларуси.

Есть договоренность, что одновременно с заводами будет создано инженерное предприятие по тиражированию таких производств. СП займется проектированием и выпуском мусороперерабатывающего оборудования.

Внутренний рынок – всего лишь часть бизнеса. Большой расчет делается на строительство таких заводов за пределами Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, конечно, и для регионов страны такие предприятия – хорошее подспорье не только в диверсификации энергоресурсов, но и опыте по превращению отходов в доходы. Получаемый в процессе переработки ила и осадков сточных вод газ метан имеет степень очистки 98%. То есть им можно замещать российское «голубое топливо».

Потенциал брестского завода – производить в год около 8 млн кубометров биогаза. Кроме этого, из отходов можно получать пластмассу, металл и даже удобрения.