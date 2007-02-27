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Коммунальщики научат минчан искусству экономить

27 февраля 2007 10:10
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В столичном микрорайоне "Красный Бор" в 2008 году появится 9-этажный панельный дом с улучшенными тепловыми характеристиками и вентиляционной системой.В основу первой энергосберегающей многоэтажки положена уникальная научная разработка. За счет оригинальной системы вентиляции и работы нагревателей теплый воздух будет равномерно распределяться по квартире и зимой, и летом. Оптимальные параметры влажности и температуры будут устанавливаться автоматически при помощи компьютера. Жильцы смогут сами задавать и контролировать эти показатели и платить по счетам, исходя из реально затраченной энергии.
# Экономика

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