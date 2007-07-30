Коммунальные службы готовятся к зиме

Об этом говорили 30 июля на традиционной планерке в Мингорисполкоме.

Кроме того, близятся к завершению и другие ремонтные работы. Паспорта готовности на жилые дома необходимо получить до 1 сентября.

Все идёт по графику, говорят коммунальщики, темпы - на уровне прошлого года. Инженерное оборудование водоснабжения и отопления подготовлено на 80%. На 77% выполнена тепловая реабилитация зданий. Все столичные жилые дома до 1 сентября должны иметь паспорта готовности.

Температурные испытания теплосетей - еще один насущный вопрос для городского хозяйства. В этом году столичные энергетики планируют подготовить к зиме 90 участков. Уже отремонтировано свыше 50 километров теплосетей. Норма для отключения горячей воды в квартирах минчан - около двух недель. Но для самых сложных участков планы иногда приходится корректировать.

Проблемы, говорят специалисты, устранимы. И они уверены, что успеют в срок.